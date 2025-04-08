ДТЭК за сутки вернул свет почти для 10 тыс. семей после вражеских атак

За день энергетики компании ДТЭК вернули свет 9,2 тыс. семей Донетчины, чьи дома были без электроэнергии из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области не стихают тяжелые боевые действия, поэтому энергетики продолжают устранять последствия обстрелов. За последние сутки им удалось вернуть свет в доме 9,2 тыс. семей в 4 населённых пунктах области.

В ДТЭК подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 611 тыс. семей в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.