Видео дня
ДТЭК за сутки вернул свет почти для 10 тыс. семей после вражеских атак
За день энергетики компании ДТЭК вернули свет 9,2 тыс. семей Донетчины, чьи дома были без электроэнергии из-за вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что в Донецкой области не стихают тяжелые боевые действия, поэтому энергетики продолжают устранять последствия обстрелов. За последние сутки им удалось вернуть свет в доме 9,2 тыс. семей в 4 населённых пунктах области.
В ДТЭК подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах энергетики возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.
Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 611 тыс. семей в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.