ДТЭК в мае вернул свет 500 тысячам семей после вражеских атак

В прошлом месяце энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в мае энергетики продолжали работать над ремонтом сетей и оборудования после вражеских атак. В частности, в Донецкой области в прошлом месяце им удалось вернуть электричество в 380,8 тысяч домов.

Также от постоянных обстрелов страдает Днепропетровщина. Здесь в течение месяца энергетики вернули свет в дома почти 105 тысяч семей.

Кроме того, страдала от вражеских атак и Киевщина. Здесь в мае энергетики восстановили электроснабжение 8,4 тысяч домов. В тот же период ремонтные бригады вернули свет в дома 2,7 тысяч семей жителей Одесской области, которые также были обесточены в результате обстрелов.

Напомним, в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.