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ДТЭК стал лучшим работодателем в энергетике
Компания ДТЭК признана лучшим работодателем в энергетической отрасли.
Об этом свидетельствует рейтинг "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
Согласно ему ДТЭК занял 5 место в рейтинге лучших работодателей в Украине.
Это единственная энергетическая компания, которая вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей.
Отмечается, что одним из факторов признания компании стала ее программа по поддержке ветеранов, которая также была признана лучшей.
Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.