ДТЭК стал лучшим работодателем в энергетике

Компания ДТЭК признана лучшим работодателем в энергетической отрасли.

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Об этом свидетельствует рейтинг "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Согласно ему ДТЭК занял 5 место в рейтинге лучших работодателей в Украине.

Это единственная энергетическая компания, которая вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей.

Отмечается, что одним из факторов признания компании стала ее программа по поддержке ветеранов, которая также была признана лучшей.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.