ДТЭК стал частью сообщества бизнеса дружественного к ветеранам

Компания ДТЭК присоединилась к сообществу бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам.

Об этом говорится в сообщении сообщества.

Отмечается, что 12 февраля в Киеве состоялась главная годовая встреча сообщества компаний-подписантов принципов бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам.

"Более 60 спикеров и спикерок делились наработками своих компаний, лучшими практиками в поддержке воинов и их близких во время службы и время возвращения. В этот день к сообществу подписантов также присоединились 9 новых компаний: ДТЭК, Укрэнерго, KSE, Укргидроэнерго, "Оператор ГТС Украины", "Гудвелли Украина", Euro 5, 4Brave, CORE Team", - говорится в сообщении.

В нем подчеркнули, что компании-члены сообщества сосредотачивают свое внимание на отчетности и ответственности, созданию достойных возможностей, инвестициях в развитие и реабилитацию, поддержку ветеранских предприятий и практических инструментах для реализации политик.

