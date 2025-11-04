ДТЭК и Cambridge.ua запустили образовательный курс об энергетике на английском

Компания ДТЭК совместно с Cambridge.ua запустили курс английского языка об энергетике.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"4 ноября Cambridge.ua и ДТЭК Сети запустили совместный курс, который помогает изучать английские слова и выражения, касающиеся энергетики", – говорится в нем.

Отмечается, что в онлайн курсе будут объяснять, как электроэнергия попадает в дома, что нужно, чтобы безопасно пользоваться электроприборами и техника служила дольше и как вести себя во время отключений.

Также курс будет сосредоточен на том, как общаться на английском в быту. В частности, как правильно называть приборы и использовать их.

"Электроэнергия сегодня – основа нашей жизни. Вместе с партнерами из Cambridge.ua мы создали онлайн-курс, который поможет понять, как работают электроприборы в наших домах, а также научит разумно и безопасно потреблять электроэнергию, поддерживая устойчивость украинской энергосистемы", – отметили в ДТЭК.

В то же время по промокоду "ДТЭК" можно получить доступ ко всем курсам платформы на 1 месяц за 1 грн.