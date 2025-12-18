Дрессировщица назвала фразу, которую никогда не следует говорить щенку

Эксперт по дрессировке собак Ким Пачиотти призвала владельцев-новичков щенков избегать определенных фраз.

На своей странице в Instagram она объяснила, почему стоит дважды подумать, прежде чем отказать щенку, когда он делает что-то не так.

Так, специалист утверждает, что вместо того, чтобы говорить "нет", чтобы остановить плохое поведение, на самом деле, лучше показать щенкам, как правильно себя вести.

Она объяснила, что когда вы постоянно говорите щенку, чего нельзя делать, не показывая ему, как вести себя взамен, он перестает пытаться. Отказ может на мгновение остановить плохое поведение, но вскоре он повторит то же самое, если вы не покажете ему, как вести себя правильно.

Например, если вы заметите, что ваш щенок грызет один из ваших ботинок, крик "нет" может заставить его на мгновение остановиться, но он вскоре поймет, что может делать это только при условии, что его не поймают, поскольку не знает никаких альтернатив.

Вместо этого, вам следует поговорить с собакой спокойным тоном, чтобы остановить поведение, не вызывая страха. Затем немедленно направьте ее внимание на что-то другое, например, на подходящую игрушку для жевания, а затем похвалите, когда она ее возьмет.

Исследования показали, что дрессировка на основе наказаний, такая как словесные исправления, менее эффективна по сравнению с обучением альтернативным моделям поведения. Хотя спонтанно придумать альтернативы может быть трудно, Ким поделилась некоторыми подходящими вариантами для самых распространенных ошибок в поведении, которые обычно делают щенки.

Вместо того, чтобы прыгать на людей, вы можете научить их сидеть, когда они здороваются. Если они имеют привычку лаять у двери, научите их ложиться спать, когда звонит звонок. Если ваши любимцы тянут за поводок, когда вы на прогулке, просто вознаграждайте их, когда они идут рядом с вами.

