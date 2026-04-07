Дрессировщик собак призвал избегать трех пород: одна может убить стаю волков

Профессиональный кинолог поделился породами собак, которых он никогда бы не рекомендовал – одна из них – настоящий "боевой танк".

Гаррет Винг, основатель American Standard Dog Training, объяснил, что некоторые породы просто не подходят для семей или с ними особенно трудно справиться, пишет Express.

Тибетский мастиф

Первая порода, по его словам, которую они "никогда не рекомендуют как профессиональные кинологи", – это тибетский мастиф.

"Это – собака-монстр, способная убить целую стаю волков. Итак, как вы думаете, вам она нужна вам дома, где у вас дети?" – сказал он.

Немецкий дог

Хотя это "милые собаки", которые могут стать отличными домашними любимцами, Гаррет предупреждает, что они полностью изменят ваш образ жизни.

Владельцы этой конкретной породы могут обнаружить, что им нужно реорганизовать весь свой дом, приобрести очень большую клетку и тщательно продумать расположение мебели и соответствующие места на открытом воздухе.

Кане-корсо

Возглавляет список пород, которые он не рекомендовал бы, кане-корсо.

Итальянская порода мастифов известна тем, что охраняет скот, и исторически использовалась для выпаса крупного рогатого скота и охоты на крупную добычу.

Они настоящие боевые танки, и точно не подходят для семей с детьми.

