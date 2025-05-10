Дожди, заморозки и даже мокрый снег: какой будет погода в Украине в субботу, 10 мая

В Украине 10 мая будет облачно с прояснениями. Согласно последнему прогнозу погоды, в субботу страну ожидают и солнце, и дожди, в даже заморозки с мокрым снегом. Однако ветер, который будет меняться с северо-западного на западный, будет утихать.

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Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра. По их прогнозу, скорость ветра не превысит 5-10 м/с.

Дожди ожидаются ночью в восточных, Днепропетровской и Полтавской областях, а днем на западе страны, в северных, Винницкой и Черкасской областях. Однако дожди будут небольшие, а на остальной территории вообще без осадков.

Также в западных и Житомирской областях ночью на поверхности почвы заморозки 0-5°. В целом температура ночью составит 2-7° тепла, а днем - 9-14° тепла. На юге и востоке страны ночью 4-9°, а днем – 12-17° тепла.

Мокрый снег и затем небольшой дождь будет на высокогорье Карпат, причем днем – ночью здесь без осадков. Температура в Карпатах ночью – 0-5° мороза, днем – 2-7° тепла.

В столичном регионе также облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

Из-за заморозков на поверхности почвы в западных и Житомирской областях, а 11 мая в северо-восточной части страны синоптики объявили предупреждение об опасности (первого, желтого уровня).

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических и строительных предприятий. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", – отметили в Укргидрометцентре.

Также сегодня в связи с ожидаемыми осадками на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, однако "без негативных последствий", отметили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, конец недели в Украине будет дождливым, жаркой погоды не ожидается. До начала следующей недели возможно повышение температуры воздуха до +19 градусов, лишь с 14-15 мая возможны сдвиги на несколько градусов.

В Укргидрометцентре объяснили: 10-12 мая в стране будет хозяйничать холодная воздушная масса из северных широт. Атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду, щедрую в большинстве областей на небольшие и умеренные дожди.

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