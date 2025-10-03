Дожди возьмут паузу: синоптик дала прогноз на пятницу в Украине. Карта

В пятницу, 3 октября, в Украине временно прекратятся дожди. Впрочем, погода будет по-настоящему осенней, хотя и достаточно теплой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что кое-где даже выглянет солнце, если туманы не прикроют.

"3 октября повсеместно в Украине без осадков. Не так просто с температурой воздуха. Хотя она начнет повышаться на севере. Итак. Юг, восток, Днепропетровщина, Полтавщина – почти лето, днем +14+19 градусов. В центре в Винницкой, Черкасской – области от +10 до +14 градусов. На севере потеплеет до +10 +13 градусов", – отмечает синоптик.

Самой холодной погода будет оставаться в западных областях. В течение дня +8 +11 градусов, а ближайшей ночью очень холодно, 0 +4 градуса, местами до 1 мороза. Ветер преимущественно восточный, порывистый, на юге и востоке даже до сильного.

"Киевляне! Вот это холодное безобразие побудет лишьсегодня –– Завтра уже немного милосерднее, до +12 градусов, а в субботу аж до +14 градусов! Но губу не стоит сильно раскатывать, в дальнейшем, хоть и не очень холодно, однако сдержанные +10+13 градусов. И за это спасибо", – добавила Наталья Диденко.

Впрочем, по прогнозу синоптика, об отоплении пока речь не идет, потому что средняя суточная температура воздуха должна быть не менее трех суток ниже +8 градусов.

"Поэтому ждем +14, радуемся за тех, у кого +18 и сочувствуем тем, у кого +5. Но все будет выравниваться и меняться, как всегда осенью. Надеюсь, все знали, что придет осень. Греемся, думаем об альтернативных безопасных источниках тепла, например, о дополнительных котах, и не стесняемся надевать толстые или смешные шапки – будем здоровыми!" – резюмировала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе в результате потопа, возникшего из-за рекордного ливня, погибла целая семья из пяти человек, среди которых – ребенок. Люди проживали на цокольном этаже дома и не смогли спастись.

В результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе 30 сентября улицы превратились в реки, а движение отдельных видов транспорта было остановлено. Под воду ушли дома, паркинги, подземные переходы, магазины и авто. По информации городского головы Геннадия Труханова, в Одессе выпала 1,5-месячная норма осадков.

Коммунальные службы работали в усиленном режиме. Из-за серьезных последствий непогоды школы перевели на дистанционное обучение, однако будут работать дежурные классы, а в детских садах – дежурные группы.

