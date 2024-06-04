Дожди с переходом в град и шквалы: синоптики дали прогноз погоды на среду, 5 июня

В Украине в большинстве областей в среду, 5 июня, прогнозируют грозы, на Левобережье местами – град и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. Лишь ночью на юго-востоке, а днем ​​на юге страны – без осадков.

Прогнозом погоды поделился Украинский гидрометеорологический центр на официальном сайте. В целом будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Синоптики из-за вероятных гроз, выпадения града и усиления ветра объявили I (желтый) уровень опасности во всех регионах, кроме Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Ночью средняя температура по стране от +13 до +18, в юго-восточной части до +22 градусов.

Днем в западных, северных и Винницкой областях от +21 до +26. На остальной территории от +27 до +32, а в Крыму – даже до +35 градусов.

На высокогорье Карпат ночью от +8 до +13, днем ​​от +15 до +20 градусов.

В Киеве и на Киевщине небо время от времени будут закрывать тучи. Возможен дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура в Киевской области ночью от +13 до +18, днем ​​от +21 до +26. В столице синоптики ожидают ночью от +15 до +17, днем от +​​24 до +26 градусов.

Кроме того, в среду будет действовать предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

На реках суббассейнов Прута и Серета из-за обильных дождей ожидается повышение уровня воды на 0,3 – 1,0 метра над уровнями на 8:00 вторника, 4 июня. Без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024-го стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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