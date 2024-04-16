Дожди с грозами и порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 16 апреля

Во вторник, 16 апреля, погода в Украине будет в основном дождливой – осадки накроют значительную часть территории страны. На небе будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, по всей Украине, кроме юга, пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. В Карпатах и на Прикарпатье местами ожидаются значительные дожди.

"Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, в северной части Украины будет 5-10 градусов по Цельсию. Днем на юге, юго-востоке страны и Кировоградской области будет 24-29 градусов, на остальной территории и побережье морей 17-22 градуса, в большинстве западных и северных областей 13-18 с плюсом.

В Киевской области во вторник пройдет кратковременный дождь, местами будет гроза. Ночью местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Температура по области ночью будет 5-10 градусов, днем 17-22 тепла. В Киеве ночью 7-9 градусов по Цельсию, днем 17-19 с отметкой "плюс".

Ночью 16 апреля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях будут грозы, местами шквалы 15-20 м/с, сильные дожди. В Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях тоже ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Синоптики также предупредили об изменении гидрологической ситуации в Украине.

16-17 апреля в связи с вероятными значительными осадками на р. Прут (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) ожидаются повышения уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 часов 15 апреля (без негативных последствий).

Также 16-18 апреля в связи с возможными значительными осадками ожидается повышение уровней воды над уровнями на 8 часов 15 апреля, без негативных последствий на реках суббассейна Сяна и бассейна Днестра во Львовской области – на 0,2-0,8 м; на реках бассейна Днестра в Ивано-Франковской области – на 0,3-1,3 м.

Как сообщал OBOZ.UA, после небольшого перерыва в Украину снова вернутся дожди. Также в ближайшие дни следует ожидать существенного похолодания в части областей.

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