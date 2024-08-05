Дожди не отступят: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 6 августа

Большинство регионов Украины во вторник, 6 августа, накроют дожди. Влажная погода будет в западных областях, а также местами на юге и в центре страны.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, в западных, днем и в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской, Черкасской и Николаевской областях будет кратковременный дождь, местами гроза.

На Закарпатье и Прикарпатье во вторник следует ожидать значительные дожди. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях объявлен I уровень опасности (желтый), а в Карпатах – II уровень опасности (оранжевый).

Ветер 6 июля будет преимущественно северного направления, от 5 до 10 м/с. Температура по Украине ночью ожидается от +11 до +16 градусов, днем будет от +22 до +27. В областях на западе страны прогнозируют от +18 до +23 градусов; на юге ночью от +15 до +20, днем до +30 градусов.

В Киевской области 6 августа будет пасмурно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь, в области местами гроза. Столбики термометров ночью в Киевской области будут показывать от +11 до +16, днем будет от +22 до +27; в Киеве ночью до +16, днем от +24 до +26.

Синоптики также предупредили о пожарной опасности в Украине – 6-8 августа в Крыму, восточных, центральных областях, Николаевской области; 7-8 августа и в Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале новой недели Украину накроют дожди. Синоптики прогнозируют осадки и грозы практически во всех регионах нашей страны. Из южных областей отступит жара.

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