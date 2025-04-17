Дожди накроют несколько областей: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

До конца недели в Украине будет сохраняться по-весеннему теплая и в основном солнечная погода – правда, не обойдется без дождей в некоторых регионах. Пасха вообще обещает быть почти идеальной.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В пятницу, 18 апреля, практически вся страна порадуется солнцу и комфортному теплу.

Столбики термометров покажут +20…+23°C, а вблизи морских побережий – +16…+20°C. Будет дождь только на Закарпатье и в горных районах Карпат.

Кроме того, ожидается порывистый южный ветер, особенно на западе и в центре страны. На востоке он будет слабее.

В субботу, 19 апреля, похолодает: на западе температура снизится до +16… +19°C, в других регионах удержится приятная теплая погода – до +24°C. Будет сухо, разве что локальные осадки могут задеть крайний запад.

В воскресенье, 20 апреля, на Пасху, Украину снова окутает весеннее тепло – синоптики прогнозируют +20…+24°C по всей стране. День обещает быть солнечным и ласковым, без сильного ветра. Лишь в западных областях возможны небольшие дожди.

В Киеве весь этот период – с пятницы до Пасхи – будет сухо и тепло. Температура днем будет колебаться в пределах +20…+23°C.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики не исключают, что в начале мая в Украине могут ударить морозы. Столбики термометров, как ожидается, могут опуститься до минусовых отметок в период со 2 по 4 число.

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