Дожди и штормовой ветер: синоптик уточнила прогноз погоды для Украины на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 13 июня, будет преимущественно дождливой. В большинстве регионов ожидается сильный ветер, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

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Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. Согласно ее прогнозу, температура воздуха днем будет от +15 до +19 градусов, на юге прогреется до +25 градусов.

Дожди 13 июня пройдут в северных и центральных областях Украины, а также на Харьковщине. На остальной территории Украины без существенных осадков. В Киеве вместе с тем ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и от +16 до +18 градусов.

"Повсюду в Украине в пятницу ожидается сильный ветер северо-западного происхождения, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Такая скорость может существенно снижать температуру комфорта", – отметила синоптик.

По данным Диденко, уже в субботу и воскресенье (14 и 15 июня) температура воздуха по Украине начнет повышаться.

"Жары пока не видно, только умеренное комфортное тепло. Но еще раз – завтра один временный день с холодным воздухом", – добавила она.

Отметим, что синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA рассказала, что похолодание в большинстве областей Украины продержится до выходных. В субботу и воскресенье, 14-15 июня, температура будет постепенно подниматься, и в первый день новой недели, 16 июня, воздух днем максимально прогреется до +25 градусов.

Как писал OBOZ.UA, ранее синоптики предупреждали, что 10-12 июня в Украину придет настоящее похолодание – почти во всех регионах ожидается снижение температуры. Вместе с ним придут дожди, а иногда даже грозы.

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