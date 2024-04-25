Дожди, грозы, местами мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 26 апреля

Погода в Украине в пятницу, 26 апреля, будет пасмурной, практически во все регионы страны вернутся дожди. Кое-где возможны грозы, а также туман.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. По данным синоптиков, на высокогорье Карпат ночью возможен дождь с мокрым снегом.

При этом в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0...-3 градуса.

Ночью в большинстве северных областей, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму дожди с грозами. Днем осадки ожидаются во всех регионах, кроме западных.

На Закарпатье, во Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областях ночью и утром местами туман.

Температура воздуха днем на западе, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет колебаться от +12 до +17 градусов, на остальной территории будет от +18 до +23, на юго-востоке Украины до +26.

Ночью столбики термометров будут показывать до +12, в юго-восточной части от +13 до +17 градусов, в западных областях от +2 до +7.

Погода в пятницу в Киеве и в области будет пасмурной и дождливой, ночью и утром местами туман. Температура на Киевщине ночью от +7 до +12 градусов, днем от +12 до +17; в Киеве ночью около +12, днем до +14.

Значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень) 26 апреля ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до конца апреля не предполагается быстрого возвращения тепла, однако в середине недели ожидается постепенное повышение температуры. Атмосферные фронты с юго-западного направления принесут в Украину переменную погоду.

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