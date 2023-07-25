Дожди, грозы и +35 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на среду, 26 июля

В среду, 26 июля, погода в Украине будет контрастной. На половине территории страны ожидаются дожди и умеренная температура воздуха, а на другой части – переменная облачность и жара.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Так, без осадков завтрашний день пройдет на востоке и юге Украины.

В западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью на Волыни, Ривненищине и Житомирщине, а днем местами и на Прикарпатье ожидаются значительные осадки.

"Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях местами порывы 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 22 тепла, а днем потеплеет до 27-32 градусов, в западных и Житомирской областях 21-26 градусов. Теплее всего будет на юге Одесщины и в Крыму – до 35 градусов по Цельсию. В Карпатах ночью 11-16 градусов, а днем 16-21 с отметкой "плюс".

В Киевской области тоже ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области от 17 до 22 тепла, а днем 27-32 по Цельсию. В Киеве ночью 20-22 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до отметки 27-29 градусов.

Синоптики также предупреждают, что в Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней ожидается стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах из-за загромождения русел ручейков и водоводов. В горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков.

"26-27 июля, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидаются повышения уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 часов 25 июля, без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские специалисты говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое, поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными. Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее.

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