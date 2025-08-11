Дожди будут идти только в двух регионах: синоптики дали прогноз погоды на вторник

Во вторник, 12 августа, на всей территории Украины установится солнечная и сухая погода. Небольшой кратковременный дождь ожидается днем только на востоке страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, ожидается комфортная температура воздуха, сильной жары не будет даже в южных и восточных областях.

В Украине будет преобладать переменная облачность. Вторник пройдет без осадков, лишь на Харьковщине и Луганщине днем ожидается местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер умеренный, преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью будет достаточно прохладно, +9...+14 градусов. Немного выше ночная температура будет на юге и юго-востоке страны, где столбики термометров будут показывать +14...+19.

Днем почти во всех регионах Украины ожидается комфортное тепло – температура будет колебаться в пределах +20...+25. А в южных, большинстве центральных и на Закарпатье от +24 до +29 градусов.

В Киеве и области 12 августа будет без осадков.

Температура ночью от +12 до +14°, днем ожидаются комфортные +22...+24 градуса.

Температура по области ночью +9...+14, днем +20...+25.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Несмотря на спокойную плюсовую температуру воздуха метеорологи предупредили о пожарной опасности в ряде регионов.

Так, в южной части, Хмельницкой, Сумской, Днепропетровской областях, а 12 августа и на Житомирщине и Черниговщине объявлено о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, на изменение климата в Украине влияет война, которая из-за взрывов, пожаров и уничтожения лесов способствует увеличению выбросов парниковых газов. По прогнозам климатологов, к 2040 году у нас существенно потеплеют зимы и снег станет редкостью. Продолжительность лета может вырасти до 180 дней, а в Одесской области возникнет пустыня.

