В Украине продолжительность лета может вырасти до 180 дней, в одной из областей возникнет пустыня: климатолог дала прогноз

К 2040 году в Украине существенно потеплеют зимы и снег станет редкостью. Более того, продолжительность лета может вырасти до 180 дней, а в Одесской области возникнет пустыня.

На изменение климата влияет не только природный фактор, но и война, которая из-за взрывов, пожаров и уничтожения лесов способствует увеличению выбросов парниковых газов. Об этом рассказала ведущий украинский климатолог Светлана Краковская, участница Межправительственной панели по изменению климата и член Национальной академии наук США.

Светлана Краковская отметила, что средняя температура самого холодного месяца – января – значительно возрастет по всей стране. В частности, на юге зимы вообще станут теплыми, с плюсовой температурой, а холодные условия сохранятся только в горных районах.

Киев будет оставаться одним из самых теплых регионов из-за эффекта городского острова тепла, когда здания и асфальт удерживают тепло даже в холодные месяцы. В некоторых областях, таких как Крым и Одесская область, климатическая весна будет начинаться уже в январе, а на востоке – в феврале. Осень будет длиться дольше и может доходить до декабря, что повлечет сокращение отопительного сезона.

Война также усиливает негативное влияние на климат: взрывы и пожары выбрасывают в воздух вредные вещества, а выгоревшие леса теряют способность поглощать углерод.

К середине века продолжительность лета в Украине может увеличиться до 150-180 дней, то есть почти до полугода. На юге страны летние температуры 28-30 градусов станут нормой, а в центральных областях будет несколько прохладнее, но также теплее, чем сегодня.

Если этот прогноз оправдается, часть Одесской области рискует превратиться в пустыню. Климатолог подчеркнула, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, как люди будут использовать природные ресурсы, какие источники энергии будут выбирать и насколько уменьшат выбросы парниковых газов.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

