Дождь с переходом в снег и гололедица: какой будет погода в Украине 19 февраля

В четверг, 19 февраля, погодные условия в Украине будут сложными. В большинстве регионов ожидаются осадки – снегопад и дождь с переходом в снег, местами гололед, ночью синоптики прогнозируют ощутимые морозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, будет гололедица.

"Облачно. Умеренный снег, на юго-востоке и востоке страны дождь с переходом в снег, ночью местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью значительный снег, в западных областях, днем на Правобережье местами небольшой снег", – сказано в прогнозе.

Ветер будет северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в южных и большинстве центральных областей, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Из-за таких погодных условий синоптики объявили предупреждение, отметив, что возможно осложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температура воздуха ночью составит 7-13, а днем 3-9 градусов мороза. В течение суток на юго-востоке и востоке страны термометры покажут 0-5 мороза, на Закарпатье и в Крыму будет от 3 мороза до 2 тепла.

В Киевской области будет облачно. Ночью умеренный, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Температура по области ночью будет 8-13, днем 3-8 градусов мороза. В Киеве ночью 9-11 ниже нуля, днем 4-6 градусов мороза.

Как писал OBOZ.UA, 19 февраля Украину накроют морозы и порывистый ветер, который местами может достигать штормовых значений. Несмотря на сложные условия, прогнозируют прекращение осадков днем, сообщает синоптик Наталья Диденко.

