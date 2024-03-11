Дождь с мокрым снегом и ветер: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 12 марта

Погода в Украине во вторник, 12 марта, будет пасмурной и дождливой в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют дожди (кое-где с мокрым снегом) и порывы ветра в западных и южных областях страны.

Прогноз погоды на 12 марта опубликовали на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Как пишут синоптики, во вторник на Правобережье будет пасмурно, на остальной территории переменная облачность.

Ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и Херсонской области дождь, местами с мокрым снегом. Также на западе ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду – объявлен І уровень опасности, желтый.

Столбики термометров на западе Украины днем будут показывать +5...+7 градусов, на Закарпатье ожидается +11...+13. Ночью синоптики прогнозируют от +2 до +5. На юге днем будет +5...+8 градусов, ночью +2...+5. На Херсонщине возможны ночные морозы до -1.

В северных и центральных областях Украины ночью будет от -1 до -4 градусов, днем прогнозируют +4...+7. На востоке и юго-востоке без осадков, днем от + 5 до +7, ночью от -1 до -7.

На Киевщине 12 марта ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью -1...-6, днем +2...+7; в Киеве ночью до -3, днем +3...+5 градусов.

Как писал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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