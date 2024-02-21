Дождь с мокрым снегом и небольшое похолодание: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 февраля.

В четверг, 22 февраля, когда до весны останется ровно неделя, погода в Украине будет уже "мартовской". Температура ожидается "плюсовая", при этом во многих регионах пройдет дождь и мокрый снег.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, несмотря на незначительное похолодание, в Украине будет достаточно тепло, как на "лютый" месяц зимы.

В этот день солнце будет нечасто выглядывать из-за облаков, будет облачно с прояснениями. Скорость ветра достигнет 7-12 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром в юго-западной части, а также об гололедице на северо-востоке страны.

Без существенных осадков день пройдет на юге и в отдельных регионах на западе страны. В восточных областях и в Карпатах будет идти небольшой мокрый снег. Температура ночью 1-6 мороза, днем от – 2 до +3.

На остальной территории пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от -2...+3, днем +3...+8.

В Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся до +11.

В Киеве и области 22 февраля облачно с прояснениями. Ночью ожидается дождь и мокрый снег. Днем местами пройдет небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с.

В столице столбики термометров ночью покажут +1...+3, а днем температура поднимется до +6...+8.

В Киевской области температура воздуха ночью будет от +3 до -1, а днем ожидается +3...+8° тепла.

Метеорологи также предупредили о снеголавинной опасности в украинских Карпатах.

По их прогнозам, 21-22 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предостерегли, что в начале весны погода удивит контрастами. Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля Украину в начале марта накроет ненастье, будет похолодание.

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