Доверие к Буданову растет – СМИ

Уровень общественного доверия к руководителю Офиса президента Кириллу Буданову продолжает расти.

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Об этом говорится в материале "Украинской правды" со ссылкой на результаты социологических исследований, с которыми ознакомилось издание.

Как отмечает УП, в последние месяцы социологи фиксируют две тенденции: постепенное снижение рейтингов Валерия Залужного и одновременно последовательный рост рейтингов Буданова. По данным источников издания, дистанция между двумя политиками, которая ранее была значительной, постепенно сокращается.

В материале отмечается, что именно присутствие Буданова среди ключевых фигур власти стало одним из факторов, который положительно повлиял на общественные настроения. Собеседники издания среди социологов отмечают, что граждане связывают с Будановым ожидания позитивных изменений и эффективной работы государственных институтов.

По информации УП, в последнее время Буданов все активнее вовлечен в вопросы внутренней политики, взаимодействия с регионами и парламентом. Его участие во встречах с руководителями парламентских фракций и представителями региональной власти рассматривается как свидетельство роста его роли в системе государственного управления.

Напомним, ранее социологическая группа Рейтинг зафиксировала высокий уровень доверия украинцев к Кириллу Буданову. По результатам исследования, он стабильно входит в число государственных деятелей и военных руководителей, которые пользуются наибольшей общественной поддержкой.