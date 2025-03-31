Прошу, як можна більше розголошення!!

Видео дня

В суботу 29 березня в одному з публічних місць для відпочинку Києва, на вулиці, стався інцидент

Моя подруга , волонтер , Мар'яна Чікало, її чоловік та їх друг військовий, почули поруч російську музику . Пішли, зробили зауваження, музику вимкнули . Через деякий час почули знову російську попсу. Військовий пішов знову

Компанія жінок 10-12 людей , зі слів моєї подруги, почали військового ображати, кидали в нього пляшкою води та матюкали, дійшло до бійки. Є відео, вже по всіх пабліках. Авжеж, як завжди винні військові та волонтери, бо заважають відпочивати під музику окупантів

Вже бачу як прибігли в коментарі захисники " пострадавших" з криками мов на людей напали, військовий жирний хряк, неадекватний

Що хочу сказати. Вибачте за грубість

Ви, су@и вже дістали зі своєю російською музикою . Кожного дня українці хоронять десятки своїх рідних, гинуть діти, гинуть старі люди, гинуть хлопці які життя не бачили.

Гинуть від рук россіян !!!

Вам тварюкам треба веселощів під ту кляту попсу

Ви дійсно себе жінками вважаєте??

Мат на маті, жодного нормального слова, як босячня з підворіття

Більше всього вразило, як одна з " пострадавших" кричала , що її чоловік воює на фронті .. Слів немає.. чоловік на фронті поки жінка веселиться під музику ворога ..

Ганьбіще, війна не тільки на фронті, війна і всередині країни ..

Відоси нарізали так, як їм вигідно було

Моя подруга, волонтер з 14 року. Всі сили віддає допомозі. Збирає, відправляє, їздить до шпиталів, їздить за тисячі кілометрів що забрати необхідну допомогу для фронту. Але ж для малоросів волонтери не заслуговують на повагу ..