Дорожный знак с 'плюсом': что означает и где именно действует

Синий знак с контуром автомобиля, внутри которого находится знак "плюс" и номер, который можно увидеть на улицах стран Европы, часто вводит водителей в настоящий ступор.

На самом же деле, он содержит важную информацию, а его игнорирование может привести к большому штрафу. OBOZ.UA расскажет, что он означает и где его можно увидеть на дорогах.

Что означает

Синий знак с контуром автомобиля, знаком "плюс" и цифрами информирует водителей об общих полосах движения – полосы, зарезервированные исключительно для транспортных средств, перевозящих водителя и не менее двух пассажиров.

Это решение, известное на Западе как "совместное использование автомобилей", было популярным в США и Канаде в течение многих лет. Оно также все чаще внедряется в европейских странах, таких как Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия.

Полосы для совместного использования автомобилей (carboning lanes) в первую очередь предназначены для увеличения пропускной способности дорог в городских пробках. Их внедрение имело целью сократить время путешествия и сделать его более предсказуемым, что, в свою очередь, поощрило водителей путешествовать вместе, а не в одиночку.

Кто может пользоваться общей полосой

В случае с норвежским "информационным знаком № 509" правила четко определяют, кто может пользоваться общей полосой движения. Автобусы, такси и пассажирские транспортные средства имеют приоритетный доступ.

Важно, что обычные легковые автомобили также могут пользоваться полосой при условии, что они перевозят по меньшей мере такое количество людей, как указано на знаке – обычно двух или трех.

После внесения изменений в правила в 2005 году, транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, такие как электрические и водородные транспортные средства, также были включены в группу транспортных средств, отвечающих требованиям.

