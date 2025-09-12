Домашний оливье по-новому, без колбасы: рассказываем, чем заменить главный ингредиент

Салат оливье – очень вкусный и один из самых простых салатов. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить огурцы, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата оливье с квашеными огурцами и мясом.

Ингредиенты:

6 яиц

6 картофелин

3 морковки

1 б. консервированного горошка

400 г буженины или филе

4 квашеных огурчика

майонез для заправки

соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, нарежьте кубиком вместе с мясом и огурцами и яйцами.

2. Добавьте майонез, специи, перемешайте.

