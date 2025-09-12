Видео дня
Домашний оливье по-новому, без колбасы: рассказываем, чем заменить главный ингредиент
Салат оливье – очень вкусный и один из самых простых салатов. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить огурцы, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата оливье с квашеными огурцами и мясом.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 6 картофелин
- 3 морковки
- 1 б. консервированного горошка
- 400 г буженины или филе
- 4 квашеных огурчика
- майонез для заправки
- соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи отварите, нарежьте кубиком вместе с мясом и огурцами и яйцами.
2. Добавьте майонез, специи, перемешайте.
