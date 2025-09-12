УкраїнськаУКР
Домашний оливье по-новому, без колбасы: рассказываем, чем заменить главный ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
Салат оливье – очень вкусный и один из самых простых салатов. Для яркого вкуса в блюдо можно добавить огурцы, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата оливье с квашеными огурцами и мясом.

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 6 картофелин
  • 3 морковки
  • 1 б. консервированного горошка
  • 400 г буженины или филе
  • 4 квашеных огурчика
  • майонез для заправки
  • соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи отварите, нарежьте кубиком вместе с мясом и огурцами и яйцами.

2. Добавьте майонез, специи, перемешайте.

