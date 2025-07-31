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Домашнее мороженое без сахара

Екатерина Ягович
Новости. Общество
1 минута
861
Домашнее мороженое без сахара

Если вы следите за своим питанием и количеством калорий – это вовсе не означает, что нужно отказываться от мороженого. Такой десерт можно очень легко приготовить в домашних условиях из полезных и доступных ингредиентов. Среди них не будет сахара, яиц и различных красителей.

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Идея приготовления полезного домашнего мороженого опубликована на странице фудбогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.

Домашнее мороженое без сахара

Ингредиенты на 3 порции:

  • авокадо – 1 шт.
  • банан – 2 шт.
  • какао – 2 ст. л.
  • кокосовое молоко – 80 г
  • финики без косточки – 50 г

Способ приготовления:

Домашнее мороженое без сахара

1. Авокадо и банан почистить.

Домашнее мороженое без сахара

2. Нарезать на удобные кусочки.

3. Выложить в чашу блендера.

Домашнее мороженое без сахара

4. Добавить финики.

Домашнее мороженое без сахара

5. Влить кокосовое молоко.

6. Взбить до кремовой текстуры.

7. Поставить в холодильник для стабилизации.

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