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Домашнее мороженое без сахара
Если вы следите за своим питанием и количеством калорий – это вовсе не означает, что нужно отказываться от мороженого. Такой десерт можно очень легко приготовить в домашних условиях из полезных и доступных ингредиентов. Среди них не будет сахара, яиц и различных красителей.
Идея приготовления полезного домашнего мороженого опубликована на странице фудбогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.
Ингредиенты на 3 порции:
- авокадо – 1 шт.
- банан – 2 шт.
- какао – 2 ст. л.
- кокосовое молоко – 80 г
- финики без косточки – 50 г
Способ приготовления:
1. Авокадо и банан почистить.
2. Нарезать на удобные кусочки.
3. Выложить в чашу блендера.
4. Добавить финики.
5. Влить кокосовое молоко.
6. Взбить до кремовой текстуры.
7. Поставить в холодильник для стабилизации.
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