Домашнее мороженое без сахара

Если вы следите за своим питанием и количеством калорий – это вовсе не означает, что нужно отказываться от мороженого. Такой десерт можно очень легко приготовить в домашних условиях из полезных и доступных ингредиентов. Среди них не будет сахара, яиц и различных красителей.

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Идея приготовления полезного домашнего мороженого опубликована на странице фудбогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram.

Ингредиенты на 3 порции:

авокадо – 1 шт.

банан – 2 шт.

какао – 2 ст. л.

кокосовое молоко – 80 г

финики без косточки – 50 г

Способ приготовления:

1. Авокадо и банан почистить.

2. Нарезать на удобные кусочки.

3. Выложить в чашу блендера.

4. Добавить финики.

5. Влить кокосовое молоко.

6. Взбить до кремовой текстуры.

7. Поставить в холодильник для стабилизации.

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