'Должны сохранить Украину, чтобы их жертва не была напрасной': Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни

Петр и Марина Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, депутатами "Европейской Солидарности", ветеранами, дипломатами и общественными активистами почтили память Героев Небесной Сотни.

"Сегодня великий день в истории Украины. День, когда Украина положила на алтарь своего будущего жизни лучших наших Героев. Первые люди вышли в ноябре 2013-го для того, чтобы не дать остановить движение Украины в Европу. Но 1 декабря миллионы украинцев вышли на Майдан Незалежности, потому что диктаторская власть предприняла попытку подавить протест", – напомнил Порошенко.

"И была вторая цель – сохранить демократию, не дать задушить свободу, верховенство права, не дать задушить Украину", – отметил пятый президент.

"Надо сделать все возможное для того, чтобы сохранить единство страны, потому что благодаря единству мы удержали Украину в 2014-м, защитили Украину и Киев в 2022-м. Сейчас угрозы не меньше. Нам надо сохранить Украину. Нам надо поддерживать Вооруженные силы Украины. Наших боевых воинов, солдат, офицеров, генералов", – говорит Петр Порошенко.

"Я благодарю всех, кто сегодня здесь. Я благодарю всех, кто в 2013-2014 годах стояли на площадях, здесь были со щитами, когда мы выносили раненых, когда мы от Дома офицеров 18 февраля и заканчивая 20-го Майданом, к сожалению, прощались с нашими Героями. Нам с вами надо сделать все возможное, чтобы то, ради чего были принесены такие большие жертвы, было недаром", – подчеркнул Порошенко.