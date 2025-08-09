Должны ли забронированных военнообязанных направлять на ВВК: разъяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Некоторые категории украинцев имеют право на бронирование от мобилизации.

При чем такие лица не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Разъяснение оборонного ведомства

По информации министерства обороны, военнообязанные граждане Украины, которые имеют действующую отсрочку от призыва или бронирование не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.

В оборонном ведомстве отметили, что это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, регулируемый постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 № 560.

Могу быть исключения

В то же время в Минобороны подчеркнули, что в этом правиле могут быть определенные исключения. Речь идет о случаях, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием: принимаются на военную службу по контракту; были признаны ограниченно пригодными и не проходили повторное медицинское освидетельствование (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке); самостоятельно изъявили желание пройти медицинское освидетельствование.

Что предшествовало

Недавно украинское правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

Напомним, в условиях военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК и СП имеют право подавать военнообязанных в розыск. В основном это происходит только после серии нарушений, свидетельствующих о сознательном уклонении от мобилизации.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

