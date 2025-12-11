'Должен был выйти с позиции, но не успел': в боях за Украину погиб 21-летний защитник с позывным 'Сойер'. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий Дмитрий Островский с позывным "Сойер". Мужчина добровольно присоединился к украинскому войску и защищал страну в составе "Азова".

Бойцу на момент гибели был всего 21 год. Об этом в Facebook сообщила мать погибшего воина Наталья Кульбачук.

Отдал жизнь за Украину

Дмитрий вырос в семье защитника Украины – его отец (позывной – "Марк") является ветераном АТО. Дмитрий продолжил путь отца, став добровольцем весной 2023 года в возрасте 18 лет. Имел не одно ранение и каждый раз возвращался на фронт.

Жизнь защитника оборвалась 6 декабря. По словам близкого друга его отца Тараса Твердохлеба, Дмитрий Островский 8 декабря должен был выйти из позиции, но не успел. О погибшем воине вспоминают как о светлом, спокойном и добром человеке.

"Дима был светлым, спокойным и добрым. Доброволец, воин "Азова". Прошел тяжелые бои на разных направлениях фронта, не раз был ранен, спасал своих собратьев и всегда возвращался в строй. Игорь, дорогой мой друг, благодарю вас за сына. Вечная память и слава Герою! Честь!", – написал друг семьи.

На смерть военнослужащего также отреагировали в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Мать погибшего воина поблагодарила вуз за то, что дал возможность ее сыну получить диплом по особому графику между боевыми заданиями.

"Дмитрий с детства был целеустремленным и сильным духом. С 10 лет занимался футболом, неоднократно демонстрируя волю к победе и настоящий спортивный характер. В нашем университете он учился на кафедре оздоровительно-рекреационной двигательной активности", – говорится в сообщении.

Напомним, на Полтавщине попрощались с павшим защитником Вячеславом Галатой. Мужчина более года считался пропавшим без вести. Свой последний бой он принял вблизи Волновахи Донецкой области 10 октября 2024 года. Герою навсегда останется 49 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе попрощались с погибшим на войне бойцом стрелкового батальона полиции. Николаю Яковецкому навсегда останется 48.

