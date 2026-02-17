Отдал жизнь за каждого из нас: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Бондаренко. Фото

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Андреевка Киевской области Сергей Бондаренко. Сердце украинского воина остановилось 8 февраля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский голова Вадим Токар.

Печальная весть

"8 февраля 2026 года на Запорожском направлении при исполнении обязанностей военной службы, погиб житель Андреевки, старший сержант Сергей Леонидович Бондаренко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 15 апреля 1979 года в городе Никополь Днепропетровской области. В 2000 году переехал в село Андреевка на Макаровщине. В 2024 году Герой заключил контракт и стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали мать, брат, сестры и родные", – добавил Токар.

