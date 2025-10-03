Добавляют объема и освежают: стилист назвала три прически, которые обожают звезды

Старение вызывает изменения в биологии волос, что делает их тусклыми, сухими и жесткими. Правильная стрижка, тон и хороший уход могут снова сделать их шикарными.

Видео дня

Британский стилист Лаура Эллиотт из Neäl&Wølf рассказала о трёх популярных стрижках, которые сделают вас моложе и придадут объём. К тому же, по ее словам, именно эти прически стали любимыми среди знаменитостей, пишет Express.

Текстурированный боб

Чтобы добавить свежести и современности классическому бобу, попробуйте текстурированный вариант, как у Киры Найтли — его воздушная форма добавляет подъема, четкости и игривости.

"В отличие от традиционного прямого боба, текстурированный боб сочетает мягкие, многослойные срезы, создавая живой, подвижный образ, полный объема", – сказала Лаура.

Этот стиль, не требующий особого ухода, придает эффект пышности, что отлично подходит для тонких волос.

Мягкие слои

Если вы хотите сохранить длину, для этого подойдут мягкие слои с акцентами, которые обрамляют лицо, добавляют глубины и тепла. Это основной элемент прически звезды "Друзей" Дженнифер Энистон, который осветляет цвет лица и создает ощущение безупречного шика.

"В отличие от тупых стрижек, которые могут подчеркнуть текстуру и возрастные изменения, мягкие слои добавляют движения и объема, сохраняя длину, помогая скрыть редкие волосы", – сказала Лаура.

Она предлагает: "Стремитесь к слоям, начиная от подбородка или чуть ниже, и продолжая до плеч, поскольку такая длина смягчает черты лица и уравновешивает его".

Мягкая челка еще больше обрамляет лицо. Просто попросите своего парикмахера помочь вам выбрать правильную длину, которая подойдет к вашей форме лица.

Миди-боб

Миди-боб, ниспадающий на плечи, — это универсальная прическа, которая не требует особого ухода и нравится таким знаменитостям, как Виктория Бекхэм.

"Прическа миди-боб, спадающая чуть выше плеч, мгновенно добавляет объема и подвижности, что особенно хорошо выглядит, когда волосы с возрастом естественным образом редеют", – объяснила стилист.

Эту стрижку также легко укладывать. Средняя длина идеально подходит для тех, кто хочет найти баланс между легкостью коротких волос и возможностями укладки длинных волос.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие прически лучше всего подходят для осенней погоды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.