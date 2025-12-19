До 500 млн прямой помощи ВСУ от Днепра в 2026-м: общий вклад города в обороноспособность составил около 10 млрд

В 2026 году Днепр планирует выделить на поддержку Вооруженных Сил Украины до 500 миллионов гривен. Сейчас в проекте городского бюджета на следующий год заложено 200 миллионов на программу прямой помощи военным, однако эту сумму можно увеличить до 500 миллионов в зависимости от потребностей. Средства будут направляться на субвенции военным подразделениям.

Видео дня

Рекордная помощь за годы войны

За три года полномасштабной агрессии России (2022-2025 годы) Днепр предоставил Силам обороны более 3,6 миллиарда гривен прямой помощи. Это вероятно самый большой показатель среди украинских городов, кроме Киева. В текущем 2025 году город выделил на поддержку армии более 500 миллионов гривен, рассказал секретарь городского совета Александр Санжара.

Почему помощь не может быть больше

Прифронтовой Днепр постоянно страдает от вражеских обстрелов, поэтому значительную часть городского бюджета приходится направлять на восстановление. Город финансирует ремонт разрушенного и поврежденного жилья, инфраструктуры, коммунальных объектов. Людям, которые потеряли жилье, компенсируют расходы на временную аренду. Днепр собственными силами создает и содержит сеть укрытий и пунктов несокрушимости.

"Огромных затрат требует восстановление зданий, инфраструктуры после прилетов. В частности, из городского бюджета финансируется восстановление тысяч поврежденных окон – в зданиях, школах, объектах инфраструктуры. Власть обеспечивает жизнедеятельность города, делает все, чтобы Днепр продолжал жить, работать, чтобы в домах было отопление, вода, работали укрытия, жители чувствовали себя защищенными", – пояснил Александр Санжара.

Города отдают миллиарды государству

В последние годы украинские города и общины, в частности Днепр, отдают центру все большую часть налоговых поступлений, которые ранее оставались на местах. Из-за этого даже крупные города с каждым годом имеют меньше возможностей для оказания прямой помощи армии.

Из-за изъятия части налога на доходы физических лиц Днепр потерял 4,6 миллиарда гривен. Эти средства получает правительство и может направлять на помощь армии. Изъятие реверсной дотации в размере более 3 миллиардов также предоставляет ресурсы госбюджета для усиления обороны. Кроме того, правительство не позволяет повышать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, одновременно не предоставляя местному самоуправлению предусмотренную компенсацию – для Днепра эта сумма составляет около 2 миллиардов гривен.

Общий вклад – 10 миллиардов

Поскольку финансирование Вооруженных Сил возможно только за счет внутренних ресурсов Украины без использования поддержки внешних партнеров, изъятия из местных бюджетов могут использоваться государством для нужд обороны.

"Мы понимаем, почему с нас изымают эти средства. Государство изымает их в период войны на обеспечение обороноспособности. Таким образом мы выполняем свою миссию по помощи государству как орган местного самоуправления", – отметил первый заместитель городского головы Днепра Владимир Миллер.

В общем косвенные взносы Днепра в усиление обороноспособности страны – налоговые поступления и другие ресурсы, которые ранее поступали в местный бюджет, а теперь получает государство – достигают около 10 миллиардов гривен. Эти средства центральная власть может направлять на нужды Вооруженных Сил Украины.