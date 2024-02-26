До +16: синоптики дали прогноз на потепление в Украине

В понедельник, 26 февраля, в Украине ожидаются "плюсовые" температуры, местами до +16 градусов по Цельсию. Погода будет облачной с прояснениями и ветреностью.

Таким прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра. Небольшой дождь ожидается в большинстве западных, северных и Винницких областях, на остальных территориях – без осадков.

В восточных областях будет ветер скоростью 7-12 м/с, тогда как в юго-восточных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью на востоке страны ожидаются заморозки до -5 градусов, днем +1+6 по Цельсию. На остальной территории ночные температуры поднимутся выше нуля, а днем на западе будет +11+16 градусов, на юге до +14.

Напомним, данные портала meteo.ua свидетельствуют о том, что в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется в марте без заморозков и снега. Уже после 9 марта в большинстве областей ожидаются морозы.

Как сообщал OBOZ.UA, до конца февраля в Украине не ожидается сильных морозов, температура будет преимущественно плюсовой и достаточно высокой. В начале марта погода поменяется: ночью местами станут морозными, 8 марта в некоторых регионах пройдут дожди или снег.

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