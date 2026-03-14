До +16 и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на 14 марта в Украине

В субботу, 14 марта, в Украине будет царить настоящая весна. По информации синоптиков, на нашу территорию продолжает влиять поле высокого давления, обеспечивая погоду без осадков.

Местами столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В течение 14 марта в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточного и восточного направлений со скоростью 7–12 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем составит +8 – +13 градусов, при этом на крайнем западе страны воздух прогреется до +16 тепла.

Погода на Киевщине

В Киеве и Киевской области в субботу, 14 марта, также ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с.

Ночью по области температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +8 – +13 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют +0 – +2 градусов, тогда как днем столбики термометров поднимутся до +11 – +13 градусов.

Напомним, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

Как писал OBOZ.UA, во многих областях нашей страны, в частности на западе, юге и частично в центре, метеорологическая весна уже наступила. Она фиксируется, когда средняя температура за сутки стабильно превышает 0 градусов и растет.

