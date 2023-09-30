Для переселенцев в Черноморске идет выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Люди, эвакуировавшиеся из разных областей Украины в Черноморск Одесской области, продолжают получать продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова.

Фонд отправил для них 3,5 тысяч продуктовых наборов. Это весомая поддержка для людей, вынужденных бежать из-под вражеских обстрелов, сообщили в Фонде.

В каждой коробке – питательные продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".