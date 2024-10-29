Блог | Для аэроразведки нужны дроны: защитники просят помочь
Дорогие люди, очень прошу репосты и кто может разбросать по группам.
Только когда многие репоста можно закрыть сбор!
Очень прошу присоединиться к помощи!
Заказали много грелок для ног и тела.
Ночью в полях уже заморозки, бойцы мерзнут.
Прошу 5-10-100 грн, кто как может.
Нужно выкупить два дрона для аэроразведки.
Это очень срочно!!!
Мавик 3 про - 152 тыс. грн
Еще счет за инвекторный генератор – 19900 грн
И запчасти для автомобиля – 20000 тыс. грн
За неделю купила генератор, 2 пнб выкупила и 1000 грелок, отправили несколько коробок на фронт.
Люди, война ужасная, больницы переполнены тяжелоранеными, этого не покажут по тв, но, поверьте, бойцов привозят в тяжелом состоянии.
Погибших очень много.
Так что прошу, помогайте.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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