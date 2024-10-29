Дорогие люди, очень прошу репосты и кто может разбросать по группам.

Видео дня

Только когда многие репоста можно закрыть сбор!

Очень прошу присоединиться к помощи!

Заказали много грелок для ног и тела.

Ночью в полях уже заморозки, бойцы мерзнут.

Прошу 5-10-100 грн, кто как может.

Нужно выкупить два дрона для аэроразведки.

Это очень срочно!!!

Мавик 3 про - 152 тыс. грн

Еще счет за инвекторный генератор – 19900 грн

И запчасти для автомобиля – 20000 тыс. грн

За неделю купила генератор, 2 пнб выкупила и 1000 грелок, отправили несколько коробок на фронт.

Люди, война ужасная, больницы переполнены тяжелоранеными, этого не покажут по тв, но, поверьте, бойцов привозят в тяжелом состоянии.

Погибших очень много.

Так что прошу, помогайте.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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