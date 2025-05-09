'Дипломатическая кухня военного времени': в мае выйдет новая книга от Дмитрия Кулебы и Владимира Ярославского

Издательство #книголав с гордостью анонсирует релиз книги "Дипломатическая кухня военного времени", которая станет первой коллаборацией экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и знаменитого кулинара Владимира Ярославского, и появится на книжных полках уже в мае 2025 года.

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Книга представляет 25 рецептов блюд, которые сопровождаются ранее не рассказанными историями Дмитрия Кулебы о большом дипломатическом пути, который пришелся на один из самых тяжелых периодов украинской истории - после 2022 года, когда жизнь всей страны разделилась на "до" и "после".

Это не просто кулинарная книга - это хроника жизни и работы украинской дипломатии во время войны, где каждое блюдо является символом поддержки, силы и связи с домом. Владимир Ярославский создал рецепты, которые перекликаются с конкретными событиями, местами и даже людьми – это настоящее гастрономическое прочтение современной истории.

"Не только прагматические интересы формируют сложные системы союзов и определяют судьбоносные решения государств. Кухня, алкоголь, литература, мода, эстетика, стиль жизни, представления о прекрасном, общие исторические испытания - это невидимые магнитные силы, которые притягивают одних игроков, а других держат на расстоянии. Они цементируют столетние альянсы, они наполняют отношения между государствами и лидерами той глубиной, которую принято называть доверием", – делится Дмитрий Кулеба.

"Дипломатическая кухня военного времени" - для тех, кто любит Украину, готовит с сердцем и хочет глубже понять, как во времена большой тревоги даже простой ужин мог иметь силу дипломатического жеста.

"На самом деле еда уже давно является инструментом влияния. Очень много неофициальных вопросов или напряженных ситуаций могут решиться за ужином. Когда люди расслабляются, когда чувствуют себя как дома - работает все: запахи, специи, блюда, атмосфера", – отмечает Владимир Ярославский.

Книга уже доступна для предзаказа на сайте издательства #книголав