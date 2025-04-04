Дилижансы, трамваи и дирижабли: киевлян призвали стать участниками эксклюзивной экскурсии за донат для ВСУ

Национальный союз журналистов Украины приглашает киевлян присоединиться к благотворительному сбору на ремонт автомобиля для пресс-офицеров 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. При этом за донаты от 500 гривен можно совершить путешествие в транспортное прошлое Киева и узнать, почему первые киевские "маршрутки" курсировали еще двести лет назад или почему станцию фуникулера построили прямо в коридоре жилого дома.

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Пресс-офицеры бригады, ежедневно документирующие войну на востоке Украины, нуждаются в срочном ремонте автомобиля. "В одной руке – фотоаппарат, в другой – противодроновое ружье" – так описывает их работу Иван Петричак, бывший репортер "1+1", ныне служащий на передовой.

По его словам, суровые дороги Донбасса вывели из строя подвеску, коробку передач и турбину автомобиля, приобретенного в прошлом году за средства журналистского сбора по инициативе НСЖУ. На капитальный ремонт нужно 200 тысяч гривен.

Эксклюзивное предложение для благотворителей

Во время экскурсии "Дилижанс. Трамвай. Дирижабль" участники пройдут по маршруту от Крещатого парка до Подола и узнают:

Какой вид общественного транспорта существовал в Киеве еще во времена Руси

Почему киевские извозчики обматывались подушками

Сколько времени длилось путешествие в дилижансе из Киева в Житомир

Где пролегал маршрут единственного дирижабля "Киев"

Почему в городе не прижился конный трамвай

Как присоединиться:

Сделайте донат от 500 гривен:

Волонтерская Монобанка: send.monobank.ua/jar/8vqS8v4fDu



Карта: 4441111122516903

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Поддержите военных журналистов и откройте неизвестные страницы истории столицы!

Даты проведения экскурсии будут объявлены после завершения сбора средств.