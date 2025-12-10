Диетическая "Мимоза" без майонеза: делимся рецептом легкого салата

Салат "Мимоза" – одно из лучших блюд для праздничного стола. А готовить блюдо можно с любой рыбой, и просто консервами. Для нежного вкуса добавьте сыр.

Кулинар поделился в TikTok рецептом очень вкусной, а главное – диетической и легкой "Мимозы".

Ингредиенты:

вареный картофель 2 шт.

вареная морковь 2 шт.

вареные яйца 4 шт.

тунец в собственном соку 2 банки

сметана 60 г

горчица 15 г

соль перец

Способ приготовления:

1. Соус: в небольшой миске смешайте сметану и горчицу.

2. Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте овощам остыть, чтобы они резались ровно и не превращались в пюре.

3. Выкладывайте салат слоями в такой последовательности: тунец, тертый картофель, затем смажьте соусом, белки яиц, натертые на мелкой терке, тертая морковь, снова легкий слой соуса и завершающий слой – желтки.

