Диетическая "Мимоза" без майонеза: делимся рецептом легкого салата
Салат "Мимоза" – одно из лучших блюд для праздничного стола. А готовить блюдо можно с любой рыбой, и просто консервами. Для нежного вкуса добавьте сыр.
Кулинар поделился в TikTok рецептом очень вкусной, а главное – диетической и легкой "Мимозы".
Ингредиенты:
- вареный картофель 2 шт.
- вареная морковь 2 шт.
- вареные яйца 4 шт.
- тунец в собственном соку 2 банки
- сметана 60 г
- горчица 15 г
- соль перец
Способ приготовления:
1. Соус: в небольшой миске смешайте сметану и горчицу.
2. Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте овощам остыть, чтобы они резались ровно и не превращались в пюре.
3. Выкладывайте салат слоями в такой последовательности: тунец, тертый картофель, затем смажьте соусом, белки яиц, натертые на мелкой терке, тертая морковь, снова легкий слой соуса и завершающий слой – желтки.
