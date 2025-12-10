УкраїнськаУКР
Диетическая "Мимоза" без майонеза: делимся рецептом легкого салата

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
924
Рецепт салата

Салат "Мимоза" – одно из лучших блюд для праздничного стола. А готовить блюдо можно с любой рыбой, и просто консервами. Для нежного вкуса добавьте сыр.

Видео дня
Диетическая "Мимоза" без майонеза: делимся рецептом легкого салата

Кулинар поделился в TikTok рецептом очень вкусной, а главное – диетической и легкой "Мимозы".

Диетическая "Мимоза" без майонеза: делимся рецептом легкого салата

Ингредиенты:

  • вареный картофель 2 шт.
  • вареная морковь 2 шт.
  • вареные яйца 4 шт.
  • тунец в собственном соку 2 банки
  • сметана 60 г
  • горчица 15 г
  • соль перец

Способ приготовления:

1. Соус: в небольшой миске смешайте сметану и горчицу.

2. Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте овощам остыть, чтобы они резались ровно и не превращались в пюре.

Диетическая "Мимоза" без майонеза: делимся рецептом легкого салата

3. Выкладывайте салат слоями в такой последовательности: тунец, тертый картофель, затем смажьте соусом, белки яиц, натертые на мелкой терке, тертая морковь, снова легкий слой соуса и завершающий слой – желтки.

Диетическая "Мимоза" без майонеза: делимся рецептом легкого салата

