Девушка начала говорить: 3-летняя Амина из Днепра прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

24 июня 2025 года в Днепре во время обстрела пассажирского поезда Одесса–Запорожье девочка Амина вместе с мамой получили тяжелые ранения. Ракетный удар травмировал обоих: их доставили в больницу с осколочными ранениями. Маленькая Амина еще получила тяжелую минно-взрывную травму. Недавно 3-летняя девочка прошла курс физической реабилитации и психологического восстановления, организованный Фондом Рината Ахметова.

"Я очень благодарна Фонду за то, что предоставили нам возможность отдохнуть в этом прекрасном санатории", — говорит Екатерина, мама девочки.

Женщина с ужасом вспоминает момент, когда вместе с дочкой попала под обстрел. Маленькая Амина как раз сидела у окна, оставалось одиннадцать минут до прибытия на вокзал в Днепре. Взрывная волна была такой мощности, что мгновенно выбила стекла, осколки стекла засыпали плацкарт.

"Все было так быстро, что мы даже не слышали, как оно летит. Только уже увидели, как летят окна. Мы сразу упали, я только пришла в себя, лежа в проходе, вижу, что ребенок рядом весь в крови. Вокруг все кричали. Потом слышу, что летит еще раз", — вспоминает Екатерина.

Девочку срочно доставили в медицинское учреждение, где ей оперативно оказали помощь и провели необходимую операцию. В общем Амина находилась под наблюдением врачей около недели. После того как физические травмы начали заживать, мама с тревогой наблюдает за психологическим состоянием ребенка, волнуясь, как пережитое повлияет на ее эмоциональное развитие. До трагедии девочка только начинала учиться говорить, а после обстрела ее речевое развитие значительно ухудшилось.

Поэтому во время реабилитации от Фонда Рината Ахметова специалисты сосредоточились именно на решении психологических и речевых трудностей ребенка, сочетая физическую реабилитацию с психологической поддержкой.

"Здесь психолог с ней поговорил. Также мы посещаем солевую комнату, нам устраивают ароматерапию, купаемся в бассейне. Также гуляем, дышим свежим воздухом. В первую неделю Амина уже начала немножко говорить: даже предложениями уже говорит. Это для нас значительное улучшение", — говорит Екатерина.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов — Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, которые получили тяжелые травмы в результате войны.

Благодаря программе разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины.

Если вашим детям или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 50 90 01 (работает с понедельника по пятницу).