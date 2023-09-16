Дэвид Коперфилд обязан уникальным способностям своему одесскому деду: история рода знаменитого иллюзиониста

6 сентября знаменитому иллюзионисту и гипнотизеру Дэвиду Коперфилду исполняется 67 лет. Он является единственным из ныне живущих иллюзионистов, удостоенных звезды на Аллее славы в Голливуде. Французское правительство посвятило его в рыцари. Наряду со Стивеном Спилбергом, Мартином Скорсезе и Колином Пауэллом он получил награду "живая легенда", присуждаемую Библиотекой Конгресса США. Его называют "Волшебником века" и "Волшебником тысячелетия". За свои новаторские телепрограммы он удостоен 21 премий "Эмми", 11 раз занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а сумма от продажи билетов на его шоу исчисляется в миллиардах долларов. При этом иллюзионист продолжает успешно гастролировать по всему миру, на глазах у зрителей легко делая возможным то, что до него казалось невероятным. При этом журналисты, которые взахлеб пишут о Копперфильде, редко упоминают о том, что его малой родиной является Украина.

Карточные фокусы вместо колыбельной

Давид Коткин – именно так звучит настоящая фамилия иллюзиониста – родился 16 сентября 1956 года в городе Метачен, в Нью-Джерси, в семье торговца мужской одеждой Хаймана и страхового агента Ревекки Коткиных. Мать будущей звезды приехала в США из Иерусалима, а родители отца, дед и бабушка Давида бежали от частых в Российской империи погромов из Одессы. Кстати, своей нынешней профессией Давид обязан именно одесскому деду – вместо того, чтобы читать внуку книжки со сказками или петь колыбельные, он развлекал его карточными фокусами. Малыш увлеченно и внимательно следил за руками, и когда ему исполнилось четыре года, повторил один из них. Родители вместо того, чтобы ужаснуться, порадовались ловкости рук ребенка, неудивительно, что в семь лет он уже выступал с фокусами перед прихожанами синагоги, которую посещала его семья. Причем, он не только повторял то, чему его научил дед, но и усовершенствовал их, придумывая что-то новое.

Видео дня

Несмотря на это, поначалу Давид хотел стать чревовещателем и даже купил для таких выступлений специальный манекен, но после выступления перед одноклассниками, хоть они и приняли его с энтузиазмом, понял, что вряд ли сможет достичь в этом занятии серьезного успеха. Вскоре Давид излечился от скованности и застенчивости, которыми страдал в детстве – выступления на публике, сопровождающиеся одобрительными аплодисментами, дали ему уверенность в себе. Когда Давиду исполнилось 12 лет, его пригласили вступить в Общество американских фокусников – он стал самым молодым членом организации за всю историю ее существования.

Волшебник-недоучка

Многие биографы Копперфильда пишут о том, что он бросил школу в возрасте 12-ти лет, но на самом деле это не так – в 1974 году он окончил среднюю школу в Метачене и поступил в Фордхемский университет. А вот его он – ровно через три недели после начала учебного года – действительно оставил, поскольку получил предложение сыграть главную роль в музыкальном шоу "Волшебный человек", выдержавшем в Чикаго рекордное количество выступлений. В связи с этим псевдоним с которым Давид выступал до этого – "Мальчик-волшебник Давино" – исчез, а вместо него появился Дэвид Копперфильд – так звали героя одноименного романа Чарльза Диккенса. Новое сценическое имя оказалось для мага счастливым: с 1983 года Копперфильд давал по четыре представления в день и более 550 выступлений в год, все – с неизменным успехом.

Похищение статуи Свободы

В 22 года Копперфильд начал работать на телевидение, которое – в соединении с его уникальными способностями, открывало перед ним широчайшие возможности: одно дело устраивать представления в зале, пусть даже и очень большом, и совсем другое – транслировать их на весь мир. Он сполна использовал шанс, предоставленный ему современными технологиями, и развернулся по-настоящему. Чего он только не делал, не просто развлекая, а изумляя и даже потрясая публику: в его представлениях исчезал 7-тонный самолет, 125-тонная статуя Свободы (не говоря уже о 27-тонном постаменте) и вагона прославленного Агатой Кристи "Восточного экспресса", да и сам он неоднократно растворялся в пространстве. Копперфильд проходил сквозь Великую китайскую стену, летал над Большим каньоном, падал в Ниагарский водопад, устраивал побег из неприступной тюрьмы Алькатрас и напополам разрезал себя лазером. В результате, его программы транслировались более чем в 40 странах, а их суммарная аудитория насчитывала более 3 (!) миллиардов человек.

Библиотека и музей волшебных вещей

Заслуживает уважения и литературная деятельность Копперфильда – в союзе с Дином Р. Кунцем, Джойс Кэрол Оутс и Рэем Брэдбери он написал и издал книги "Сказки Дэвида Копперфильда о невозможном" и "За гранью воображения Дэвида Копперфильда". В 1991 году за 2,2 миллиона долларов маг приобрел Малхолландскую библиотеку магических и смежных искусств, чтобы организовать Международный музей и библиотеку магических искусств. Там хранится самая большая коллекция исторически значимых магических вещей: картин, гравюр, плакатов, афиш, фотографий, рукописей, писем, реквизита и артефактов – всего 80 тысяч предметов и 15 тысяч магических книг, некоторые из которых относятся еще к XVI веку.

В обстановке строгой секретности

Секрет своих трюков Копперфильд держит в строжайшей тайне – даже члены работающей с ним команды не знают всего до конца, каждый из них может рассказать только о том участке работы, к которому имеет отношение сам. Ходили слухи о том, что несколько его фокусов все-таки удалось разоблачить, но сам иллюзионист хранил по этому поводу молчание, а повторить то, что сделал он, пока не смог никто. Главное, что он никогда и никого не убеждал в том, что обладает магическими способностями: он честно признается в том, что его трюки – результат упорной работы, помноженной на фантазию и ловкость – почти как в карточных фокусах, которым учил его дед.

Неудобные факты

Несколько раз за свою карьеру Копперфильд мог погибнуть, как это случилось, когда он, закованный в цепи, пытался выбраться из куба с водой: иллюзионист запутался в цепях и чуть не утонул. Некоторое время после этого он передвигался в инвалидной коляске, но, к счастью, довольно быстро восстановился.

Неприятная история произошла с магом в 2007 году, когда в одном из принадлежащих ему помещений провели обыск сотрудники ФБР, конфисковавшие жесткий диск компьютера, карту памяти камер видеонаблюдения и денежные знаки в размере 2 с лишним миллионов долларов. Позднее в СМИ появилось опровержение, но, как известно, дыма без огня не бывает: хоть магу и не предъявили официальное обвинение, обыск действительно был – в рамках дела о сексуальных домогательствах. Заявление на Копперфильда написала 22-летняя модель, которая впоследствии попалась на аналогичном – и лживом – обвинении в адрес одного из бизнесменов. Компенсации ни от него, ни от Копперфильда девушка не получила.

Мага также подозревали в оказании услуг мировым диктаторам, но и эти факты не подтвердились.

Тайная и явная личная жизнь

Личная жизнь знаменитого мага засекречена меньше, чем его трюки. Несколько лет Копперфильда видели в компании знаменитой топ-модели Клаудии Шиффер, что позволило журналистам, а вслед за ними и публике сделать вывод о существующих между ними романтических отношениях. Конец этим слухам положил документ, согласно которому модель просто сопровождала мага на светских мероприятиях, за что получала вполне приличный гонорар. Сама Шиффер отрицала такую вероятность, чем косвенно подтверждала, что роман с Копперфильдом у нее действительно был, сам же иллюзионист по традиции хранил молчание.

Среди реальных – или подставных – подружек Копперфильда называли и других моделей: Амбре Фриске, Терри Холладей, Мерили Журна и Марию Петличкову. В 2006 году маг, похоже, наконец-то обрел личной счастье, с французской фотомоделью Хлоей Госсели, в 2011 году, когда Копперфильду исполнилось 53 года, она родила ему дочь Скай. Еще через год семейство мага перебралось на жительство на один из Багамских островов. Правда, тут тоже не обошлось без скандала: бывший хозяин острова подал на Копперфильда в суд за то, что тот приобрел недвижимость через подставное лицо. Если бы он знал настоящую фамилию покупателя, увеличил бы цену в разы – грешно не заработать на таком богатом человеке. Видимо ему все же заплатили отступные, поскольку он отозвал свой иск.