В тяжелые времена войны даже самые маленькие дети могут испытывать страх и тревогу, ведь война касается всех нас – и взрослых, и детей. Наша задача как родителей – помочь малышам понять, что происходит, не углублять их страхи, а научить справляться с появляющимися в трудные моменты эмоциями. Сегодня я хочу поделиться с вами несколькими советами, как говорить с детьми о войне, объяснять ситуацию, адаптированную к их возрасту, а также подать простые игры и упражнения по снятию напряжения.

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1. Говоримо просто і доступно

Кожна дитина розуміє світ по-своєму, тому важливо підбирати слова відповідно до вікового рівня:

Для малюків (3–6 років): Розкажіть, що "велика негода" сталася за межами дому, але вдома вони в безпеці. Використовуйте прості слова і образи, наприклад: "Іноді бувають великі грози, але ми завжди можемо залишатися разом і чекати, коли сонечко знову зійде".

Розкажіть, що "велика негода" сталася за межами дому, але вдома вони в безпеці. Використовуйте прості слова і образи, наприклад: "Іноді бувають великі грози, але ми завжди можемо залишатися разом і чекати, коли сонечко знову зійде". Для школярів (7–12 років): Поясніть, що у світі іноді трапляються складні події, але дорослі працюють над тим, щоб усім було добре. Можна сказати: "Зараз у нашій країні важкі часи, але багато людей допомагають один одному і знаходять способи, щоб усе було якнайкраще".

Поясніть, що у світі іноді трапляються складні події, але дорослі працюють над тим, щоб усім було добре. Можна сказати: "Зараз у нашій країні важкі часи, але багато людей допомагають один одному і знаходять способи, щоб усе було якнайкраще". Для підлітків (13+ років):Тут важливо бути чесними, але зберігати спокій. Розкажіть про ситуацію, використовуючи факти, відповідаючи на запитання і визнаючи складність емоцій, але підкреслюючи, що разом можна подолати труднощі.

2. Ігри та вправи для зняття напруги

Гра – чудовий спосіб допомогти дітям розслабитися і переключити увагу:

Вправа "Дихальна пригода": Разом з дітьми уявіть, що вони – сміливі мандрівники, які подорожують крізь казковий ліс. Кожен вдих – це набір сил, а видих – як відпускання всіх турбот. Спробуйте разом зробити декілька повільних, глибоких вдихів і видихів, пояснюючи, що так вони допомагають своїм "супергеройським серцям" залишатися сильними.

Разом з дітьми уявіть, що вони – сміливі мандрівники, які подорожують крізь казковий ліс. Кожен вдих – це набір сил, а видих – як відпускання всіх турбот. Спробуйте разом зробити декілька повільних, глибоких вдихів і видихів, пояснюючи, що так вони допомагають своїм "супергеройським серцям" залишатися сильними. Гра "Малюй мій світ": Запропонуйте дітям намалювати картинку, на якій зображено їхнє уявлення про безпечний і радісний світ. Потім обговоріть разом малюнки – це допоможе зрозуміти їхні переживання і підтримає процес емоційного вираження.

Запропонуйте дітям намалювати картинку, на якій зображено їхнє уявлення про безпечний і радісний світ. Потім обговоріть разом малюнки – це допоможе зрозуміти їхні переживання і підтримає процес емоційного вираження. Казкові історії:Розповідайте або читайте історії про хоробрість, дружбу та підтримку, де герої долають труднощі і знаходять вихід навіть у найскладніших ситуаціях. Це не тільки надихне дітей, але й допоможе їм зрозуміти, що навіть в умовах невизначеності є місце для надії.

3. Поради батькам: як підтримати дитину

Підтримка дитини починається з відкритого діалогу та любові:

Будьте відкритими для розмов: Створіть атмосферу, де дитина може без страху ставити запитання. Якщо вона запитає про війну, відповідайте чесно, але не заглиблюйтесь у деталі, які можуть її налякати.

Створіть атмосферу, де дитина може без страху ставити запитання. Якщо вона запитає про війну, відповідайте чесно, але не заглиблюйтесь у деталі, які можуть її налякати. Підтримуйте звичний ритм життя: Збереження рутини допомагає дітям відчувати стабільність. Навіть якщо зовнішні обставини змінюються, регулярний розпорядок дня дає відчуття безпеки.

Збереження рутини допомагає дітям відчувати стабільність. Навіть якщо зовнішні обставини змінюються, регулярний розпорядок дня дає відчуття безпеки. Слухайте і розумійте: Приділяйте час для спільних прогулянок або вечірніх бесід. Надавайте можливість дитині поділитися своїми думками та почуттями, навіть якщо вони суперечливі чи неспокійні.

Приділяйте час для спільних прогулянок або вечірніх бесід. Надавайте можливість дитині поділитися своїми думками та почуттями, навіть якщо вони суперечливі чи неспокійні. Не забувайте про власну емоційну стабільність:Діти дуже чутливо сприймають емоції батьків. Якщо вам важко, не бійтеся звернутися за допомогою до психолога або кризового консультанта – це допоможе вам краще підтримувати своїх дітей.

Говорити з дітьми про війну – це виклик, але й можливість навчити їх справлятися з емоціями та знаходити сили у важких ситуаціях. Найважливіше – це спілкування, підтримка та створення безпечного простору, де кожен може відчути, що його слухають і розуміють. Маленькі діти особливо потребують чутливості та терпіння, адже від нашої підтримки залежить, як вони впораються з переживаннями сьогодення і як виростуть у майбутньому.

Отже, дитячі страхи війни – це природна реакція на складні події, але завдяки відкритому діалогу, іграм та підтримці батьків ми можемо допомогти дітям відчути себе в безпеці. Пам’ятайте, що ваша любов і увага є найкращим ліками від страху. Розмовляйте, слухайте та підтримуйте своїх малюків – разом ми зможемо створити атмосферу, де навіть в часи випробувань залишається місце для надії, радості та любові. Мирного неба над головою. Ваша психологиня і кризова консультантка, Ірина Шеньє.