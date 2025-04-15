Детские садики под угрозой консервации: как спасти учебные заведения для дошкольников и когда ожидается бэби-бум

Российская агрессия и спровоцированное войной усиление демографического кризиса привели к тому, что сейчас в Украине яслей и детских садиков заметно больше, чем необходимо. Если до февраля 2022 года, чтобы ребенок попал в садик с трех лет, нужно было становиться в очередь чуть ли не с его рождения, то сейчас детские садики заполнены хорошо если наполовину.

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В сложившейся ситуации в Министерстве образования и науки сейчас рассматривают разные сценарии сохранения заведений дошкольного образования. В том числе как вариант – их консервацию. До лучших времен. Какие есть еще варианты – рассказывает OBOZ.UA.

Посещаемость садиков – половина от довоенного уровня

В настоящее время инфраструктура дошкольных учреждений насчитывает 8812 детских садиков и яслей (в основном они находятся в одном здании). По данным Министерства юстиции, сейчас в Украине около 750 тысяч детей в возрасте до шести лет, а в 2027 году, по прогнозам, их будет лишь 570 тысяч.

"Сокращается количество групп. Если до начала полномасштабной войны у нас их было 11, то сейчас – 7. Группы объединяются, так как не хватает детей. Приблизительно такая же ситуация и в других садиках нашего района. При этом мы уже принимаем дошкольников, начиная с полутора лет", – говорит OBOZ.UA заведующая одного из столичных дошкольных учреждений Татьяна Андреевна.

Стоит отметить, что если сравнивать с началом полномасштабной войны, то сейчас ситуация с детьми улучшилась. Но не глобально.

"До начала войны в нашем садике было более 200 детей, но уже осенью 2022 года их количество сократилось до 65. Многие уехали с родителями на Западную Украину или за границу, кто-то просто дома сидел – родители боялись отпускать, волновались. Потом начали возвращаться. Сейчас у нас 120 детей, но это чуть более половины, если сравнивать с 2021 годом. Группы объединяем, много комнат просто закрыты", – рассказывает OBOZ.UA воспитательница детского садика Алла Викторовна.

Три выхода из положения

Сейчас сложившаяся ситуация с дошкольными заведениями напоминает то, что происходило в Украине в 90-х годах. Войны, конечно же, тогда не было, но в детородный возраст (средний возраст первых родов в Украине составляет 26-27 лет) вступили женщины, которые родились на рубеже 70-х годов. И которые сами – дети послевоенного поколения.

Из-за этой "демографической ямы" число новорожденных в 90-х годах сократилось, и масса яслей и детских садиков начали закрываться или были перепрофилированы. В Харькове, например, один из детских садиков отдали под районный военкомат. А в Киеве один садик на Левобережье превратился в детскую поликлинику (недавно она стала жертвой атаки "Шахеда").

"Тогда наши очень хорошие садики в городах-миллионниках развалились и сгнили. Или их быстренько продали, и они выполняют другие функции. Сейчас такого не произойдет", – заверяет заместительница министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова.

По ее словам, сейчас существует три способа сохранения помещений детских садов:

– консервация, то есть сохранение зданий и материально-технической базы без изменения целевого использования;

– доукомплектация садиков младшими детьми: если ранее дошкольное образование Украины фокусировалась на детях 3-6 лет, то сейчас, чтобы не закрывать садики, нужно предлагать места и для детей младшего возраста, от трех месяцев;

– диверсификация детского дошкольного учреждения, когда незадействованное помещение не может быть продано или приватизировано, но его смогут использовать как молодежные центры или библиотеки.

Бэби-бума можно ждать еще пятнадцать лет

В самих детских дошкольных учреждения к идее консервации относятся с неодобрением и считают это самым худшим выходом из ситуации.

"Что значит "консервация"? Закрыть и оставить сторожа, чтобы ничего не разворовали? Здание должно летом проветриваться, а зимой – отапливаться. Там должно что-то происходить, иначе оно просто со временем разрушится. Если здание закроют, то потом никогда не откроют. Поверьте моему опыту, я еще 90-е годы застала", – рассказывает Алла Викторовна.

По ее словам, закрытие дошкольного учреждения – это увольнение всего персонала, что также не очень приятно.

"Да, сейчас специалисты нужны – многие уехали за границу, у нас в садике не хватает 60% воспитателей. Дефицит персонала в целом – 40%. И если какие-то садики закрыть, то другие воспитателей на работу, конечно, возьмут. Но возьмут ли поваров, охранников, дворников? Очень сомневаюсь", – говорит воспитательница.

Сдавать помещения в аренду, под детские кружки и так далее – выход, конечно. Но будет ли надежда их когда-нибудь вновь использовать по прямому назначению? Даже до войны в Украине был один из самых низких показателей рождаемости в мире. В течение последних десятилетий уровень рождаемости в Украине оставался ниже показателя 2,1 – когда у папы с мамой не два ребенка, а больше, то есть обеспечивается прирост населения.

"С 2021 года статистика снизилась до 1,16 ребенка на женщину, а после завершения войны рождаемость может вырасти до 1,5, но не больше", – говорит директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Относительный пик рождаемости в Украине был в 2013 году – тогда родилось 503 656 детей (в 2011-2012 тоже рождалось порядка 500 тысяч детей). Но уже в 2014 году рождаемость упала на 40%. Это, конечно, официальный показатель, который не учитывал аннексированный Крым и территории Донбасса, но дальше рождаемость все равно только падала.

После 24 февраля 2022 года – опять же миграция. Уезжают в основном женщины с детьми. В 2024 году в Украине родилось 176 700 детей, что является худшим демографическим результатом за всю историю независимости.

"Мы будем бережно хранить дошкольную инфраструктуру в ожидании бэби-бума, который именно дошкольное образование почувствует первым. Бэби-бум часто случается в обществах после завершения войны, мы его очень ждем", – говорит замминистра образования и науки Анастасия Коновалова.

Но тут надо понимать, что если относительный пик рождаемости в Украине был в 2013 году, то такого же относительного бэби-бума стоит ожидать аж в 2040 году. Так что выгоднее, наверное, лишнюю инфраструктуру все-таки перепрофилировать, продать. Тем более, что охранники и дворники в такой ситуации все равно будут нужны.