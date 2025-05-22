Детские колыбели из радиоактивной древесины: чем опасна 'черная' вырубка леса в зоне ЧАЭС. Видео

Под Чернобылем продолжается вырубка леса в промышленных масштабах – часто это происходит без документов и даже без уборки. Полученную незаконным образом древесину часто используют без проверок и не маркируют должным образом. Это представляет угрозу для украинцев, так как даже детские колыбели могут быть изготовлены из стволов, срубленных в нескольких километрах от зоны ЧАЭС.

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Об этом говорится в сюжете OBOZ.UA из Иванковской ОТГ Киевской области, где годами работают "черные лесорубы". Продажа природных ресурсов является одним из немногих вариантов заработка в громаде. В районе выращивают рыбу, а также продают лес, однако далеко не весь он легальный.

Как рассказал Николай Марченко, директор ОО "Украинские охотники", только с начала года он зафиксировал 10 участков с незаконной вырубкой.

Чаще всего "черные лесорубы" действуют по такой схеме: берут в аренду частный пай земли с лесом, начинают его якобы расчищать под поле, а тогда забирают все ценные деревья и разрывают контракт. После себя они оставляют только кривые и неценные стволы, кучи веток и мусора.

Один из участков, который незаконно "обработали" нелегальные лесорубы оказалась на стыке государственного предприятия "Облагролес" и "Лесов Украины". Формально он не имеет хозяина, поэтому в таком лесу рубить деревья можно только по специальному разрешению. Но именно такие земли и выбирают "черные лесорубы". Также бывает, что лес рубят на самозалесенных землях, которые не были распаеваны.

Из-за такой незаконной вырубки украинцы рискуют получить некачественные или даже опасные изделия из дерева. Если лес растет на территории с повышенным радиационным фоном, древесина может накапливать радионуклиды.

Во время обработки, горения или простого использования в быту такое дерево может представлять риск для здоровья. Если древесина без маркировки и не проходила проверки, из нее могут сделать мебель, которая потом окажется в чьей-то спальне или детской комнате.

На стволах, которые были спилены легально, есть электронная маркировка. Но на тех, которые можно увидеть в "серой зоне" – ни одного штрихкода. Рядом с ними "черные лесорубы" оставляют кучи веток и пни, которые никто не убирает.

Описанная проблема касается не только одного села или района. В 2024 году НАПК провело аудит государственного предприятия "Леса Украины" – главной структуры, отвечающей за управление государственными лесами. Был выявлен ряд коррупционных рисков, среди которых отсутствие надлежащего учета, возможность манипуляций с данными о вырубке и хаос во внутреннем контроле. НАПК официально инициировало расследование и передало материалы в правоохранительные органы.

"Если такое происходит в главной лесной структуре страны, то что говорить о серых участках, где каждый имеет "свою" версию права собственности? Именно в таких условиях и расцветают подобные схемы. Без разрешений, без контроля, без налогов", – сказано в сюжете.

Все это сопровождается рисками для здоровья людей и окружающей среды, особенно для животных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал и показывал, как сейчас выглядит символ Чернобыльской катастрофы – город Припять. Он поражает своей тишиной, даже когда по всей Украине объявлена воздушная тревога. На улицах нет движения, не слышно привычной для людей городской суеты, а среди жителей остались только птицы и звери.

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