Дети войны: 'Голос Америки' снял фильм об участниках 'Блогер Кэмп' Фонда Рината Ахметова

На днях крупнейший международный инфовещатель США "Голос Америки" представил документальную ленту об украинских детях, пострадавших из-за войны войны, потерявших родителей, переживших оккупацию или незаконно вывезенных в Россию. Фильм рассказывает о том, как ребята оздоравливаются, получают новые возможности для развития и психологическую поддержку у "Блогер Кемп" в Закарпатье. Эта активность реализуется Фондом Рината Ахметова в рамках проекта Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины". Съемки происходили во время летней смены Кемпа.

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Смотрите документальный фильм на YouTube.

Все кемперы родом из разных уголков Украины, но объединены общей болью – войной. "Голос Америки" делится историями детей, переживших ужасы войны в родных городах. Это 10-летний Глеб из Северодонецка, ныне оккупированный россиянами и 15-летняя Валерия, которая полтора года прожила в оккупации в Энергодаре в Запорожской области. В интервью дети вспоминают обстрелы, страх за родных и жизнь в условиях смертельной опасности.

"Война – это когда ты едешь куда-то, а может взорваться и ты едешь совсем в другое место, чтобы защититься", – вспоминает Глеб.

"Хорошая у меня была жизнь и ее забрали россияне. Многие мои знакомые и друзья забрали "на подвал"", – говорит Валерия.

В документальном фильме показано, как именно активность и взаимодействие с психологами "Блогер Кемп" помогают детям прорабатывать пережитый опыт войны и преодолевать страхи. Из-за общения, творчества и арттерапии во время "Блогер Кэмп" дети учатся жить дальше.

"Если травма очень большая и ребенок видел смерти и близких, и других людей, в таком случае очень важно вернуть доверие взрослым. Если нет доверия, человек будет работать на защиту на оборону, строить вокруг себя все круги защиты. Когда есть доверие – человек начинает развиваться", – объясняет Юлия Крючкова, психологиня Фонда Рината Ахметова.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины", почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"