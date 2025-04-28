'Держите Украину в ваших сюжетах, в ваших репортажах, в ваших сердцах': Томиленко выступил на Конгрессе Датского союза журналистов

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко был почетным гостем на Конгрессе Датского союза журналистов (Dansk Journalistforbund) в Ньюборге. Более 300 делегатов Конгресса стоя аплодировали украинскому коллеге в знак солидарности с медийщиками Украины.

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О своих эмоциях от Конгресса Томиленко рассказал в соцсетях. Он признался, что был тронут словами президентки Датского союза журналистов Тине Йогансен.

"Спасибо тебе, дорогой Сергей. Ты мой друг и коллега из Национального союза журналистов Украины. У нас есть четкое послание тебе и твоим коллегам от нашего Конгресса: мы с вами и мы будем продолжать вас поддерживать. Я знаю, как сложно тебе сидеть здесь, волнуясь за свою семью и друзей в Киеве, сейчас под атакой. Благодарю тебя за то, что приехал, и за твою важную и неутомимую работу", – сказала Тине Йогансен.

В своем выступлении Сергей Томиленко рассказал о чрезвычайных условиях работы украинских журналистов. В частности, он поделился историей Анатолия Билоножко, редактора "Николаевских новостей", редакция которого фактически уничтожена, а окна забиты деревянными плитами. Николаев уже три года живет без питьевой воды, но несмотря на это, команда Белоножка не пропустила ни одного выпуска газеты в этом году.

Глава НСЖУ также назвал имена пленных журналистов – Ирины Левченко, Дмитрия Хилюка, Ирины Данилович, Владислава Есипенко и других, которых удерживает Россия. Он рассказал о раненых во время работы медийщиков – Ольге Звонаревой, Ольге Ковалеве, Ирине Дмитриевой.

Отдельное внимание было уделено редакторам прифронтовых газет – Анатолию Жупине из Херсона, Алексею Пасюге из Сумщины, Василию Мирошнику и Константину Григоренко из Харьковщины, Татьяне Великой и Светлане Карпенко из Запорожья.

"Месяц назад я сам ездил со Светланой Карпенко, редактором "Трудовой славы", в прифронтовый Орехов, который всего в 4 километрах от передовой. Мы везли свежий номер газеты вместе с хлебом, доставляемым храбрыми запорожскими спасателями. Надо было видеть, как светились лица людей, когда они получали и хлеб, и газету – как два разных вида пищи: для тела и для ума", – рассказал Сергей Томиленко.

На Конгрессе председатель НСЖУ вручил Датскому союзу журналистов Специальное Почетное отличие и флаг Украины с подписями журналистов из Запорожья, Днепра и Киева.

"Держите Украину в ваших сюжетах, в ваших репортажах, в ваших сердцах! Не дайте миру забыть о наших страданиях и нашей борьбе. Ваша поддержка сегодня делает нас сильнее завтра", – обратился к датским коллегам Сергей Томиленко.