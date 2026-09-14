"Держала её, когда разлетелось стекло": Калина Папроцкая из Коростеня рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мощная взрывная волна сбила девушку с ног и отбросила на несколько метров, но она ни на мгновение не выпустила из объятий двухлетнюю племянницу. 15-летняя Калина Папроцкая из Коростеня спасла маленькую Амиру во время внезапного ракетного удара, прикрыв её собственным телом. История девушки вошла в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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3 апреля 2026 года в Коростене было неспокойно: над городом летали вражеские дроны. Калина играла с Амирой во дворе, когда объявили ракетную тревогу. Девочки не успели даже добраться до укрытия – взрыв прогремел почти сразу. Мощная взрывная волна отбросила девочек на 8 метров.

"Волна ощущалась так, как на море, но была прозрачной. Она меня подхватила, ноги сразу стали ватными, я не могла стоять. Амиру я держала рядом с собой, прикрывала от летящего стекла", – вспоминает Калина.

Девочки получили незначительные ранения, отделались испугом. Но самое большое потрясение ждало их впереди. После отбоя Калина с родными вышла во двор и увидела последствия российского удара. Их дом был частично разрушен. Несколько соседних домов были разнесены в щепки. Позже они узнали, что в тот страшный день в Коростене погибла одна женщина, ещё 11 человек пострадали. Девушка не может вспоминать те события без слёз.

"Уже столько времени прошло, а я до сих пор об этом думаю. Если бы я не успела её взять на руки, все эти осколки стекла могли бы травмировать Амиру. Очень страшно, что я могла не успеть, могла не оказаться рядом. Для меня это очень страшно", – говорит Калина.

После удара Амира долго приходила в себя. Первые дни даже боялась выйти во двор.

"Ребёнок получил психологическую травму, она боится громких звуков, боится, когда проезжает мопед или мотоцикл. Раньше, как только она слышала стук – ведь здесь постоянно ведутся ремонтные работы, – она сразу бежала ко мне на руки. Ребёнок не может это забыть", – объясняет Дарья Папроцкая, мама Амиры.

Впоследствии за мужественный поступок Калину наградили спасатели ГСЧС, а местные жители стали узнавать ее на улицах. Однако сама девушка убеждена: отреагировать за секунду ей помог спорт, ведь она давно занимается баскетболом.

Смотрите историю Калины Папроцкой здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.