Держал позицию до конца: под Лиманом погиб 24-летний воин со Львовщины. Фото

В Донецкой области погиб еще один молодой украинский воин – Василий Петрусь со Львовщины. Свой последний бой 24-летний защитник принял под Лиманом 5 декабря.

О потере сообщили в Бродовском городском совете. Там отметили: Василий держал свою позицию до самого конца.

Что известно о Герое

О гибели молодого воина на Лиманском направлении, где сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, в Бродовском городском совете сообщили 14 декабря.

"Кровопролитная война безжалостно уносит жизни молодых, сильных и ответственных. Гибнет цвет нашей нации, те, кто мог жить, работать, строить будущее Украины, но стал ее щитом. С грустью сообщаем, что, защищая независимость нашей страны, погиб воин Вооруженных Сил Украины Василий Ярославович Петрусь", – говорится в сообщении.

Молодой воин был командиром отделения — командиром машины отделения дорожной техники инженерно-дорожной роты одной из воинских частей.

"Василий был тем солдатом, на которого можно было положиться. Он стоял там, где ежедневно идет бой за свободу и независимость Украины, и мужественно держал позицию до конца", – говорят на малой родине Героя.

Жизнь защитника оборвалась в бою у Лимана Краматорского района 5 декабря. В Вечность он ушел 24-летним.

В понедельник, 15 декабря, Василий Петрусь возвращается домой на щите. Его земляков призвали встретить скорбный кортеж с телом Героя в 11:00 при въезде в село Боратин.

