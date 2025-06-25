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Деруны на хлебе: как по-новому приготовить обычное блюдо из картофеля

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт дерунов

Картофельные деруны – одно из самых простых, быстрых и вкусных блюд из картофеля. Стоит отметить, что готовить их можно по-разному: с грибами, фаршем и просто на хлебе.

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Как по-новому приготовить деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов на хлебе, которые очень просто и быстро готовятся и будут еще более сытными.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофель 2 шт
  • яйцо 1 шт
  • лук 1 шт
  • специи
  • колбаса вареная
  • хлеб

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук, колбасу, добавьте специи и перемешайте.

Картофельная начинка

2. Выложите эту массу на хлеб, обжарьте с двух сторон по 1-2 минуты.

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Подавайте горячими!

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