Деруны на хлебе: как по-новому приготовить обычное блюдо из картофеля

Картофельные деруны – одно из самых простых, быстрых и вкусных блюд из картофеля. Стоит отметить, что готовить их можно по-разному: с грибами, фаршем и просто на хлебе.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов на хлебе, которые очень просто и быстро готовятся и будут еще более сытными.

Ингредиенты:

картофель 2 шт

яйцо 1 шт

лук 1 шт

специи

колбаса вареная

хлеб

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук, колбасу, добавьте специи и перемешайте.

2. Выложите эту массу на хлеб, обжарьте с двух сторон по 1-2 минуты.

Подавайте горячими!

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