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Деруны на хлебе: как по-новому приготовить обычное блюдо из картофеля
Картофельные деруны – одно из самых простых, быстрых и вкусных блюд из картофеля. Стоит отметить, что готовить их можно по-разному: с грибами, фаршем и просто на хлебе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов на хлебе, которые очень просто и быстро готовятся и будут еще более сытными.
Ингредиенты:
- картофель 2 шт
- яйцо 1 шт
- лук 1 шт
- специи
- колбаса вареная
- хлеб
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, лук, колбасу, добавьте специи и перемешайте.
2. Выложите эту массу на хлеб, обжарьте с двух сторон по 1-2 минуты.
Подавайте горячими!
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