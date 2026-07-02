Депутат от партии «ЕС» оставила автомобиль на велодорожке, и его чуть не увез эвакуатор: как она это объяснила

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что её автомобиль едва не эвакуировали после короткой остановки возле аптеки в Киеве. По словам парламентария, машина простояла всего несколько минут, однако за это время инспектор уже успела зафиксировать нарушение, а рядом находился эвакуатор, готовый увезти транспортное средство.

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Об инциденте Нина Южанина рассказала на своей странице в Facebook. Она подробно описала обстоятельства происшествия и объяснила, почему была вынуждена ненадолго оставить автомобиль.

"До начала заседания фракции оставались считанные минуты, нужно было срочно купить лекарства", – написала депутат.

По словам Южаниной, тем утром она, как обычно, самостоятельно ехала в Верховную Раду без служебного автомобиля и водителя. По дороге она решила заехать в аптеку, чтобы купить необходимые лекарства.

"Остановилась возле аптеки, включила аварийную сигнализацию и буквально через две минуты вернулась. За это время мою машину уже фотографировала инспекторша, а рядом стоял эвакуатор, готовый её увезти", – отметила народный депутат.

Она добавила, что была удивлена такой быстрой реакцией служб. По словам парламентария, инспектор объяснил, что автомобиль частично заехал на велосипедную дорожку, что и стало основанием для оформления нарушения.

Реакция депутата

Южанина подчеркнула, что не отрицает необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми без исключения. В то же время она поставила под сомнение целесообразность немедленной подготовки автомобиля к эвакуации.

"Честно говоря, я была шокирована. Я понимаю, что правила дорожного движения должны соблюдаться всеми без исключения. Но неужели именно так должна работать система?" – написала депутат.

По мнению депутата, если нарушение правил дорожного движения действительно имело место, оно должно быть надлежащим образом зафиксировано и рассмотрено. В то же время она выразила сомнение в том, что в подобной ситуации эвакуация автомобиля является оправданной мерой.

"Если это нарушение – оно должно быть должным образом зафиксировано и рассмотрено. Но действительно ли эвакуация в такой ситуации необходима?" – отметила Южанина.

Народный депутат также сообщила, что ранее уже обращалась к городским властям с вопросом о работе инспекторов по парковке и служб эвакуации. По её словам, в последнее время всё чаще возникают вопросы относительно практики применения таких мер.

Вопрос эвакуации

В своем посте Южанина призвала обсудить возможные изменения в законодательстве, которые бы определяли четкие правила работы служб эвакуации. Она также подняла вопрос о финансовой составляющей этой системы.

"Я уже обращалась к городским властям по поводу практики работы инспекторов по парковке и эвакуаторов. Ведь все чаще возникает вопрос: это контроль за соблюдением правил или уже отдельный бизнес-процесс?" – написала она.

Депутат также задала вопрос, возможно ли на законодательном уровне урегулировать порядок действий соответствующих служб и предотвратить ситуации, когда, по её словам, эвакуационные компании могут получать значительную прибыль.

"Прошу не осуждать мою эмоциональность, а предложить выход. Можно ли установить на законодательном уровне правила действий служб, можно ли как-то предотвратить то, чтобы эвакуационные компании получали сверхприбыль вместо штрафов, которые поступают в бюджет? Возможно, местные бюджеты получают небольшую долю от штрафов и поэтому используют эту модель?" – написала Южанина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева местные жители наказали очередного "героя парковки". На машине краской оставили большую надпись – "ПДР", намекая, что парковка автомобиля вплотную к пешеходному переходу является нарушением.

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